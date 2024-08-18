إيمان خليف تتسبب في طرد مذيعة من قناة شهيرة

لا تزال قضية البطلة الجزائرية إيمان خليف، مستمرة بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في منافسات الملاكمة لوزن 66 كغ، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شبكة ESPN الرياضية، قررت طرد المذيعة سام بوندر، بداعي نشرها "تغريدة"، تحمل تشكيكا حول الهوية الجنسية للملاكمة إيمان خليف، حيث صرّحت علنا بأن الرجال لا ينتمون إلى الرياضات النسائية.

وقررت إدارة الشبكة الرياضية إنهاء خدمة المذيعة سام بوندر، بعد عامين من عقدها الذي يمتد لثلاث سنوات، مقابل 3 ملايين دولار، ولكنها ستحصل على راتبها بالكامل، فيما جاء توقيت القرار بسبب اقتراب نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.

وقد تعرضت إيمان خليف لهجوم واسع النطاق شارك فيه عدد من الشخصيات الشهيرة، مثل رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، والكاتبة ج.ك.رولينغ.