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رياضة

بداية موفقة لشباب بلوزداد

18 أوت 2024 ()
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تغلب شباب بلوزداد أحد ممثلي الجزائر في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، خارج ميدانه على نادي ليوبارس الكونغولي بنتيجة (2-0)، في مباراة الذهاب للمنافسة جمعت بينهما اليوم الأحد بملعب ألفونس ماسامبا- ديبا ببرازافيل، لحساب الدور التمهيدي الأول (ذهاب) للمنافسة.

وسجل هدفي الشباب كل من إسحاق بوصوف في الدقيقة (32) و نوفل خاسف (د 83) .

الشباب الذي يشارك للمرة الخامسة تواليا في منافسة رابطة الأبطال (رقم وطني قياسي)، حقق بداية موفقة أمام تشكيلة كونغولية استعادت لقب البطولة المحلية بعد غياب دام سبع سنوات.

وستجرى مباراة الإياب يوم السبت 27 أوت بملعب نيلسون مانديلا (20.00).

في حال التأهل، سيكون الشباب منافسا للمتأهل من مباراتي، نادي القطن البنيني وجمعية الجمارك البوركينابي.

أما الممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة، مولودية الجزائر، فستدخل غمار المنافسة مساء اليوم الأحد أمام نادي واتانقا الليبيري بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (20.00).

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