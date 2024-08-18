بيان جديد للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم الأحد، بالإجراءات الواجب إتباعها في إطار تنظيم التجمعات من قبل المترشحين أو لفائدتهم، في إطار الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر المقبل.

وأوضح ذات المصدر أنه "عملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، وفي إطار متابعة سير الحملة الانتخابية الممتدة من 15 أوت إلى 3 سبتمبر 2024، وطبقا لأحكام القرار رقم 18 المؤرخ في 9 محرم عام 1446 الموافق 15 جويلية سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 والمنشور المؤرخ في 4 صفر عام 1446 الموافق 8 أوت سنة 2024 المتعلق بكيفيات تنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالإجراءات الواجب إتباعها في إطار تنظيم التجمعات من قبل المترشحين أو لفائدتهم في إطار ذات الحملة".

ومن بين هذه الإجراءات "أن يقدم طلب عقد التجمع في إطار الحملة الانتخابية من قبل ممثل المترشح المؤهل قانونا لدى مصالح الولاية المعنية"، وأن "يمنح ترخيص الاجتماع العمومي في إطار الحملة الانتخابية من قبل مصالح الولاية المؤهلة بعد استكمال الإجراءات المعمول بها وفقا للتشريع الساري المفعول ويبلغ للمنسق الولائي المختص".

كما "يحدد توقيت الاجتماع العمومي في الترخيص الذي تمنحه مصالح الولاية، مع مراعاة الظروف المناخية في حالة طلب تأخير ساعة اختتام التجمع إلى الليل"، و"يمنح المنسق الولائي القاعة أو الموقع الذي هو محل طلب من قبل ممثل المترشح المؤهل قانونا بعد الاطلاع على الترخيص المشار إليه أعلاه، الممنوح لممثل المترشح".

وتتضمن الإجراءات أيضا "التأكيد على أن التجمعات العمومية بمناسبة الحملة الانتخابية تكون باسم المترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ولفائدته دون سواه".