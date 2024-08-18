فضيحة ملعب نيلسون مانديلا تطيح بمدير المركب الأولمبي

أنهى وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، مهام مدير المركب الأولمبي محمد بوضياف.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم " قرر وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرحمان حماد، اليوم الأحد 18 أوت 2024، إنهاء مهام المدير العام للمركب الأولمبي محمد بوضياف، السيد اسماعيل محمد السعيد نظرا للتسيب والتهاون، وتقصير المعني في اداء مهامه، وتكليف السيد ياسين قادة بتسيير شؤون المركب الأولمبي."

وكان مدير المركب الأولمبي، المقال، قد أقال ساعة قبلها المكلف بتسيير ملعب نيلسون مانديلا بعد تداول مقاطع فيديو أظهرت الحالة الكارثية التي آلت اليها أرضية الميدان وتراكم النفايات في المدرجات من مخلفات على ما يبدو آخر لقاء جرى منذ عدة أسابيع، ليقوم الوزير بإقالته من على رأس ادارة المركب الأولمبي.

وحسب مصادر مسؤولة، فانه تم الاستنجاد أمس بأعوان مؤسسة "اكسترا نات"، غير أنهم لم يتمكنوا من تنظيفه كلية بسبب حجم الأوساخ التي ظلت متراكمة في المدرات منذ أكثر من شهرين وآخر لقاء احتضنه الملعب بين مولودية الجزائر ومولودية وهران.

وأضافت نفس المصادر، فالمساحات الخضراء المحيطة بالملعب هي أيضا تحولت إلى "قرط".

وقبل هذا بأيام، شغلت أيضا أرضية ملعب 5 جويلية الواجهة بعد تداول صور تدهور حالتها وتحول لونها من الأخضر إلى الأصفر.

وقدم حينها مدير المركب الأولمبي، توضيحات لم تقنع الكثير، ليتواصل مسلسل تدهور أرضيات الملاعب في الجزائر.