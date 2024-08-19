اليمين المتطرف يستهدفني لأنني مسلم

اعتبر عمدة لندن، صادق خان، أن اليمين المتطرف في بريطانيا يستهدفه لكونه مسلما، مشددا على ضرورة استخدام السياسيين لغة خطاب بعيدة عن التحريض. وتطرق خان، ذو الأصول الباكستانية، إلى الإجراءات المتخذة ضد اليمين المتطرف في المدينة، والخطوات التي يمكن اتخاذها على وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة الكراهية والعنف، وتأثير اللغة التي يستخدمها السياسيون على أفعال اليمين المتطرف.



ويتعرض المسلمون والمؤسسات الإسلامية في بريطانيا لأعمال عنف واعتداءات، في الآونة الأخيرة، وأصبحوا مستهدفين بسبب الأحداث التي أشعلها اليمينيون المتطرفون منذ 29 جويلية الماضي، بعد هجوم وقع في مدينة ساوثبورت أسفر عن مقتل 3 أطفال وإصابة 10 أشخاص، من بينهم 8 أطفال، ثم اتسعت رقعته إلى أرجاء البلاد.



ولفت صادق خان إلى الهجمات على المساجد، واستهداف سيارات المسلمين، وإحراق فندق يقيم فيه لاجئون، والهجوم على رجال شرطة يحمون المسلمين. وفي إشارة إلى اجتماعه مع ممثلي الجالية المسلمة، قال خان: “الجالية خائفة، والأسر التي سيذهب أطفالها إلى المدرسة خائفة”. موضحا أن واجبه، بوصفه رئيسا لبلدية لندن، العمل مع الشرطة والحكومة وسكان لندن لجعل المدينة آمنة لجميع ساكنيها، لاسيما المسلمين، وأضاف: “هم (المسلمون) مواطنون بريطانيون، لم ينتهكوا القانون، ولم يرتكبوا أي خطأ، لكنهم ما زالوا خائفين”.



