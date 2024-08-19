المقاومة في تل أبيب

قالت القناة 13 العبرية، إن شرطة الاحتلال الصهيوني أعلنت صباح اليوم الإثنين وبشكل رسمي، أن الانفجار الذي وقع في "تل أبيب" مساء أمس كان عملية فدائية.

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال، إن "ما حدث بالأمس في تل أبيب صعب وخطير، والتحقيقات مستمرة من الشاباك والشرطة"، وذلك بالتزامن مع شكوك بكونها عملية فدائية قبل الإعلان رسميا عن ذلك.

وأوضحت شرطة الاحتلال في تل أبيب أن الشاب الذي ارتقى في تفجير الشاحنة كان يحمل عبوة ناسفة، وأن حالة جثته تحول دون التعرف على هويته لتحديد خلفية العملية. ويوم أمس، أفادت وسائل إعلام صهيونية باستشهاد شاب وإصابة صهيوني جراء تفجير شاحنة في جنوب تل أبيب، في حين فتحت قوات الاحتلال و"الشاباك" تحقيقا في الحادثة. وذكرت تقارير عبرية أن الشخص الذي ارتقى كان يحمل عبوة ناسفة حاول زرعها بمكان قرب الشاحنة أو عليها فانفجرت القنبلة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق الأضرار الكبيرة التي أحدثها الانفجار.