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مال و أعمال

أسعار النفط في منحى تنازلي

19 أوت 2024 ()
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انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، وسط مؤشرات بتراجع الطلب عالميًا، حسب ما أوردته منصة "الطاقة" المتخصصة.

 وأثرت المخاوف من ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، في معنويات السوق، في حين يُركِّز المستثمرون على التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط، ما قد يقلل مخاطر الإمدادات.

 وبحلول الساعة 05:50 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.30%، لتصل إلى 79.44 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.47%، لتصل إلى 76.29 دولارا للبرميل.

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