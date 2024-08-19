رئاسيات: برنامج اليوم الخامس من الحملة الانتخابية

يواصل المترشحون الثلاثة، في تقديم برامجهم الانتخابية قصد إقناع الناخبين.

وفيما يلي أجندة اليوم الخامس من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر:

- نشاط جواري لمرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش بمدينة الأخضرية بولاية البويرة (10:30) وتجمع شعبي بأوزلاقن بولاية بجاية (17:00) .

- نشاط جواري لمرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف بولاية الجلفة (10:00) وتجمع شعبي بولاية الأغواط (17:00) .

- تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بدار الثقافة مولود معمري بولاية تيزي وزو (10:00) وآخر بدار الثقافة علي زعموم بولاية البويرة (17:00).

- أنشطة جوارية لجبهة المستقبل بكل من ولايات تبسة (09:00) وأم البواقي (12:00) وسوق أهراس (17:00).

- تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بدار الثقافة علي سوايحي بولاية خنشلة (10:00) وآخر بولاية برج بوعريريج (17:00).

- تجمع شعبي لحزب صوت الشعب ببلدية عين الحمام بولاية تيزي وزو (10:00) وآخر ببلدية بوجميع بذات الولاية (15:00).

- تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بقصر الثقافة محمد بوضياف بولاية عنابة (09:00).