بلاغ هام لوزارة الفلاحة

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم، اقتناء الدفعة الأولى من اللقاح ضد مرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار، وسيتم الشروع في عملية تلقيح القطيع ابتداء من الإثنين 19 أوت 2024.

وجاء في بيان الوزارة، أنه "في إطار المجهودات المبذولة من طرف الدولة لضمان الحماية الصحية للثروة الحيوانية الوطنية قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية باقتناء الدفعة الأولى من اللقاح ضد مرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار، حيث سيتم الشروع في عملية تلقيح القطيع ابتداء من الإثنين 19 أوت 2024".

في هذا الصدد –تضيف الوزارة- "تم تجنيد المصالح البيطرية عبر التراب الوطني، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتنفيذ عملية التلقيح على مستوى الولايات المتضررة وستتواصل هذه العملية إلى غاية وضع حد لانتشار المرض وحماية الحيوانات السليمة من العدوى، أين يوصى بمواصلة عمليات تطهير الإسطبلات والقضاء على الحشرات الناقلة بصفة منتظمة".

وتجدر الإشارة إلى أن مرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار هو مرض فيروسي يصيب الماشية فقط ولا ينتقل إلى الإنسان حيث ينتقل من حيوان إلى آخر عن طريق النواقل (الحشرات القارضة كالبعوض وغيرها وتتمثل أعراضه في الحمى وظهور عقد ذات أحجام مختلفة على جلد الحيوان.