عمال الإغاثة: عام 2023 الأكثر دموية على الإطلاق

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن عام 2023 كانت "الأكثر دموية على الإطلاق" للمجتمع الإنساني العالمي، حيث قتل 280 عامل إغاثة في 33 دولة وهو "عدد مرتفع بشكل فاضح" حيث يمثل زيادة بنسبة 137% مقارنة بعام 2022 عندما قتل 118 عامل إغاثة، كما أن "الأسوأ من ذلك أن العام الجاري قد يكون أكثر دموية".

وذكر المكتب الأممي في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، اليوم، وفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة أن "عام 2024 قد يكون على مسار تسجيل حصيلة أعلى فداحة، فحتى الـ7 أوت الماضي قتل 172 موظف إغاثة" موضحا أنه "تم تسجيل أكثر من نصف الوفيات في عام 2023 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العدوان على غزة في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر ومعظمها نتيجة لغارات جوية".

وأشار إلى أنه منذ أكتوبر الماضي "قتل أكثر من 280 عامل إغاثة غالبيتهم من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في غزة وحدها".

بدورها، قالت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة جويس مسويا، إن "تطبيع العنف ضد موظفي الإغاثة والافتقار إلى المساءلة أمر غير مقبول وغير عادل ويضر بشكل كبير بعمليات الإغاثة في كل مكان"، داعية للتحرك لإنهاء الانتهاكات ضد المدنيين والإفلات من العقاب الذي ترتكب به هذه الهجمات الشنيعة.

يذكر أنه في اليوم العالمي للعمل الإنساني ينظم موظفو الإغاثة ومن يدعمون جهودهم في جميع أنحاء العالم فعاليات للتضامن وتسليط الضوء على الخسائر المروعة للصراعات المسلحة بما في ذلك على العاملين في المجال الإنساني.