إصابة 11 شخصا في حادثي مرور بالجلفة

شهدت ولاية الجلفة ليلة أمس الأحد، وقوع حادثي مرور أسفرا عن إصابة 11 شخصا في منطقتين مختلفتين، مما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تدخل عناصر الوحدة بمسعد مساء أمس في حدود الساعة 20:45، من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 78 بمفترق الطرق "سد الرحال". الحادث نتج عن اصطدام مباشر بين سيارتين، الأولى من نوع "رونو R12" تحمل ترقيم ولاية تبسة، والثانية من نوع "رونو Clio" تحمل ترقيم ولاية الشلف. أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و36 سنة. تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى مسعد لتلقي العلاج اللازم.

وفي وقت لاحق من الليلة نفسها، تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي لعجال، التابعة للمقاطعة الإدارية عين وسارة، في حدود الساعة 23:12. من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 40 باتجاه حاسي فدول، حيث اصطدمت سيارة من نوع "رونو Clio" تحمل ترقيم ولاية تيسمسيلت بحافلة لنقل المسافرين من نوع "هيقر" تحمل ترقيم ولاية وهران. هذا الاصطدام أسفر عن إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و47 سنة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان، وتم نقلهم بعدها إلى مستشفى سيدي لعجال.