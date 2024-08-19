08 وفيات في حوادث المرور خلال 24 ساعة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث بلغت 4037 تدخلا بمعدل تدخل واحد كل 21 دقيقة، تم تسجيل خلالها عدة وفيات وأكثر من 260 جريحا في حوادث متفرقة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد توفي 08 أشخاص، في حوادث مرور بمناطق متفرقة من الوطن، فيما تم تسجيل 269 جريحا، وذلك من خلال 199 تدخلا ميدانيا. أما فيما يخص حوادث الغرق، فسجلت مصالح الحماية، 1022 تدخلا، تم من خلالها إنقاذ 761 شخصا فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

أما بخصوص فيضانات ولاية تمنراست، فقد تدخلت عناصر الحماية المدنية لإنقاذ 10 أشخاص حاصرتهم مياه الوادي، فيما تم كذلك إنقاذ شخصين اثنين كانا على متن شاحنة محاصرة بمياه الوادي.