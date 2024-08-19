وزير المجاهدين يدعو الشباب إلى السير على نهج الشهداء

دعا وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم، على هامش الندوة الجهوية للأمناء الولائيين للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء المنظمة بتلمسان إلى توجبه التحية لأرامل الشهداء اللواتي أنجبن الرجال الذين واصلوا المشعل بعد الاستقلال.

وقال إن هذه الفئة كانت دوما حاضرة في المحطات التاريخية التي شهدتها جزائر الاستقلال.

وأضاف "على شباب اليوم أن يسير على نهج هؤلاء المجاهدين و الشهداء في صف واحد للسير بالوطن إلى بر الأمان لقد اكتشفنا من خلال زيارتنا العديدة لعدة دول إفريقية قيمة الرصيد التاريخي الذي خلفه المجاهدون والشهداء ما جعل الجزائر في مقام عال رغم كيد الأعداء وما يحاك ضد الجزائريين".

واسترسل "أقول لمن يتعالى على الشهداء والمجاهدين الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم، أن الجزائريين لهم أنفة ونخوة فالجزائر صنعت الأحداث وتعاقبت عليها الحضارات إذا هي دائما تدافع عن الحق وتناصر القضايا العادلة في جميع مراحل تكوين الدولة الجزائرية".