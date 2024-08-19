جديد ملف الممتلكات المحجوزة

قال نائب مدير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والصناعية بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، جمال غدير، اليوم، إن عملية الجرد النهائي لمختلف الممتلكات المحجوزة في قضايا فساد وتحويلها، مكنت خلال سنة 2024 من تحويل 51 أصلا في المرحلة الأولى و26 أصلا في المرحلة الثانية.

ولفت المتحدث في تصريح للإذاعة الجزائرية، إلى أن "قطاع الصناعة استفاد من تحويل 08 أصول و34 أصلا خلال نفس السنة تتفرع على عدة شعب منها الصناعات الغذائية والحديد والصلب والميكانيك ومواد البناء والبلاستيك". وأضاف" تم وضع آلية حكومية متعددة القطاعات تعنى بدراسة وضعية الأصول المصادرة في قضايا فساد، كما يتم الفصل فيها من العدالة وتحويلها لفائدة المؤسسات العمومية حسب مجال نشاطها وجميع العمليات المسجلة تنتهي خلال السنة الجارية".