تنصيب المدير الجديد لمركب محمد بوضياف

تم اليوم تنصيب وتسليم المهام بين المدير السابق لديوان مركب محمد بوضياف، إسماعيل محمد السعيد والمدير الجديد، قادة ياسين بمقر الديوان بملعب 5 جويلية

وحضر التنصيب المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة إضافة إلى رئيس نقابة ديوان المركب الأولمبي

وكان وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد قد أنهى أمس مهام إسماعيل محمد السعيد نظرا لما وصفه التسيب والتهاون وتقصير المعني في أداء مهامه على خلفية الصور والمشاهد الصادمة لأرضية ومدرجات ملعب نيلسون مانديلا بمناسبة مباراة مولودية الجزائر وواتنغا الليبيري في مسابقة رابطة الابطال الافريقية على أن يعود اسماعيل لمنصبه الأول كمدير للمالية والمحاسبة في الديوان.

وعين الوزير حماد، قادة ياسين، المدير الأسبق لمصلحة النشاطات الرياضية لمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر في الفترة ما بين 2003 و2011 ورئيس فريق ساحل نوتيك للسباحة وهو كان مرشح الوزير منذ البداية ومنذ فترة لكن التعيين تأخر بسبب اعتراض مصالح الوزارة الأولى.

وأشار مصدر عليم بأن اجتماع سيعقد لاحقا في مقر وزارة الشباب والرياضة من أجل اتخاذ خطوات عملية من أجل "انقاذ" ملعب نيلسون مانديلا من الإهمال الذي لحق به منذ تسليمه من طرف وزارة السكن والعمران إلى الوزارة الوصية وهو الإهمال الذي طال مختلف مرافقه ولم يستثن حتى المساحات الخضراء الداخلية والخارجية للملعب التي تحولت بدوره إلى اللون الأصفر بسبب غياب السقي.

ومن المقرر أن يتم تعيين مسؤول جديد على الملعب الذي دشن قبل أقل من عامين في وقت يرى متتبعون أن الأصح هو استحداث شركة جديدة تتولي الإشراف على هذا الصرح الرياضي وأيضا الملاعب الجديدة الأخرى التي تواجه نفس التحديات والخطر ومنها ملعب حسين أيت أحمد الذي وضعه وزير الشباب والرياضة حماد تحت تصرف وإدارة مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو في وقت أنها تفتقد للامكانات والوسائل الضرورية لصيانة هذا الملعب العظيم.