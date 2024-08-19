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مجتمع

شرطة غليزان تحجز كمية من الخمور

19 أوت 2024 ()

38serv

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تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن الولاية حسب بيان لها من توقيف شخص وحجز 364 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وهذا بعد تلقي عناصر الفرقة لمعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص باستغلال أحد الحقول في عملية ترويج مختلف أنواع المشروبات الكحولية.

فبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم ضبط خلال عملية مداهمة المكان على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 364 وحدة من مختلف الّأنواع والأحجام مع توقيف المشتبه فيه. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة.

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