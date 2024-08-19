مساعدات إنسانية للنيجر

تم صباح اليوم الإثنين، شحن ونقل مساعدات إنسانية على متن أربع (04) طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان، أنه "ترسيخا لمبادئ التعاون والتضامن الإنساني مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وعلى إثر ما خلفته الفيضانات الأخيرة التي شهدتها دولة النيجر، تم في الساعة الأولى من صباح يوم الإثنين 19 أوت 2024، شحن ونقل مساعدات إنسانية على متن أربع (04) طائرات نقل عسكرية تابعة لقواتنا الجوية، متمثلة في مواد غذائية، أدوية ومواد طبية، خيم وأفرشة مقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري إلى دولة النيجر، انطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى نحو مطار نيامي بالنيجر".

وأكد بيان الوزارة، أن "هذه العملية الإنسانية مرة أخرى مرافقة الجيش الوطني الشعبي لكل المبادرات الإنسانية والتزامه الدائم في تأدية مثل هذه المهام النبيلة".