رفع العراقيل عن أزيد من 1200 مشروع في قطاع الصناعة

كشف نائب مدير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والصناعية بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، جمال غدير، اليوم الإثنين، عن رفع العراقيل عن أزيد من 1200 مشروع من طرف لجنة متعددة القطاعات تحت الوصاية بهدف إنعاش الصناعة الوطنية.

وأفاد غدير، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه في إطار إعادة الاعتبار للمؤسسات الاقتصادية المعنية، تم إقرار إجراءات استثنائية لمرافقة المؤسسات من خلال منحها لقروض استغلال وإنتاج عام 2024، مضيفا أنه أعطيت تعليمات للمجمعات باستكمال المشاريع بغية زيادة الفعالية الاقتصادية لهذه الوحدات.

وأوضح المسؤول ذاته، أن قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني سيعرف دخول مشاريع تنموية أخرى حيز الخدمة قريبا على غرار مركب سحق البذور الزيتية بجيجل، مركب إنتاج السكر ببومرداس، ومركب إنتاج الأنابيب الفولاذية الموجهة لنقل المياه والمواد الطاقوية بوهران، وكذا مركب إنتاج المواد الصيدلانية بمستغانم الموجه لطب العيون والطب البيطري، بالإضافة إلى مركب إنتاج المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأنسولين بقسنطينة.

وأشار غدير في سياق آخر، إلى أن الوزارة وضعت مخطط عمل يهدف إلى إحداث ديناميكية في سوق العمل لاسيما عقد شراكات بين المؤسسات العمومية والخاصة وخلق الثروة وبالتالي استحداث مناصب شغل جديدة.