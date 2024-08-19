أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 40 ألفا و139 شهيدا والمصابين إلى 92 ألفا و743 منذ 7 أكتوبر الماضي.

کما أعلنت الوزارة اليوم الإثنين، في بيان لها، سقوط 40 شهيدا ونحو 134 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بعد ارتكاب الاحتلال ثلاث مجازر مروعة بحق المدنيين العزل في مختلف أرجاء القطاع.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال إلى 169 منذ بدء العدوان.

وقال المكتب الحكومي في بيان: "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 169 صحفيا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي إبراهيم مروان محارب".

وأشار إلى أن الصحفي محارب استشهد برصاص الاحتلال خلال تغطيته لعملية توغل نفذتها آليات العسكرية الصهيونية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأدان الإعلامي الحكومي في بيانه استهداف الصحفيين الفلسطينيين وحمله الاحتلال المسؤولية عن جرائم قتل الصحفيين.