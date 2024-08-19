توقيف 11 شخصا يروجون الممنوعات في البليدة

ألقت عناصر الأمن في البليدة، القبض على 11 مشتبها فيهم، مع أوامر بالقبض ضد بعض الفارين، تمت متابعتهم لحيازتهم على مخدرات من بينها الكوكايين، والإخلال بالنظام العام والسرقة.

المعلومات الأمنية المتوفرة لدى "الخبر" ، كشفت أن العملية تمت بالتنسيق بين أمن دائرة أولاد يعيش، مدعمة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ومصالح الدرك الوطني، وأفضت بتفتيش بؤر سوداء، أثمرت بالقبض على المتهمين 11، وحجز كميات من الأقراص المهلوسة، والمواد المخدرة مثل الكوكايين، وحجز أيضا دراجتين ناريتين.

وخلفت العملية الأمنية، ارتياحا بين السكان، خاصة أمام ظاهرة تفشي المتاجرة في الممنوعات والتي باتت ترعب الأولياء، من وقوع أبنائهم في دوائر الانحراف والإدمان