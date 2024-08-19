قسنطينة: تحويل ملكية فندق سيرتا

تم اليوم الاثنين توقيع عقد تحويل ملكية فندق سيرتا العتيق بقسنطينة من شركة التسيير السياحي للشرق لفائدة شركة الاستثمار الفندقي.

وثمن والي قسنطينة عبد الخالق صيودة خلال إشرافه على مراسم التوقيع على العقد بمقر ديوان الولاية، قرار مجلس مساهمات الدولة القاضي بتحويل ملكية فندق سيرتا العريق ليكون قيمة مضافة لمدينة الجسور المعلقة.

وأضاف ذات المتحدث أن الفندق قد استفاد من عملية كبرى لعصرنته وإعادة تأهيله بغلاف مالي يناهز 8 مليار دج مبرزا أن هذا الصرح الفندقي بالولاية سيساهم في تمكينها من استرجاع بريقها كمدينة سياحية بامتياز وتعزيز الديناميكية الاقتصادية والسياحية التي تشهدها الولاية.

من جهته، أشاد الرئيس المدير العام لشركة الاستثمار الفندقي، شعلال اسماعيل، بالجهود المبذولة من طرف السلطات الولائية خلال مراحل إتمام هذا الصرح الفندقي، مؤكدا اعتزاز الشركة بإدماج فندق سيرتا ضمن محفظته الفندقية بالنظر للقيمة التاريخية لهذا الفندق الذي يعد إضافة نوعية للشركة.

وقد تمت عملية إعادة تأهيله، حسب ذات المتحدث، وفقا للمعايير الدولية ليكون من أفخم الفنادق عبر الوطن، علما أن الأشغال شملت تحديثه وتوسعة مساحته من 1.800 متر مربع إلى 8.000 متر مربع بإضافة فضاءات جديدة على غرار مسبح ومطعم خارجي ومرآب ومركز اللياقة البدنية مما يسمح بتعزيز مكانة قسنطينة كوجهة سياحية ويساهم في استحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الولاية.