كريكو تستقبل ممثلة "اليونيسيف"

أثنت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالجزائر على التنسيق الكبير لقطاع التضامن مع قطاعي التربية والتكوين المهني من أجل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، لدى استقبالها بمقرة الوزارة ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالجزائر، كاترينا جوهاسنون، التجربة الجزائرية في مجال التكفل بالطفولة، سيما ما تعلق منها باستكشاف ومرافقة الأطفال المبدعين والمبتكرين، بالإضافة إلى التكفل البيداغوجي والتعليمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة مواصلة تعزيز التنسيق مع "اليونسيف" بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل.

ومن جهتها أشادت ممثلة "اليونيسيف"بالجزائر، بمجهودات القطاع في مجال التكفل بالطفولة، مشيرة إلى نجاعة التنسيق بين قطاع التضامن الوطني وباقي القطاعات لاسيما مع قطاعي التربية والتكوين والتعليم المهنيين في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية في سبيل تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.