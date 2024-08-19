"مافيا الشواطئ" .. توقيف عدة أشخاص بتيبازة

قامت وحدات الدرك الوطني لتيبازة بمداهمات لشواطئ واقعة ضمن إقليم اختصاصها، حجزت خلالها عددا كبيرا من الطاولات والكراسي والمظلات مع توقيف الأشخاص المخالفين ممن يستغلون الشواطئ بدون رخصة، حسب ما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح المصدر أنه "مواصلة للعمل الميداني الذي تقوم به وحدات الدرك الوطني لتأمين موسم الاصطياف، قامت وحدات الدرك الوطني لتيبازة بمداهمات مست عدة شواطئ واقعة ضمن إقليم اختصاصها"، مشيرا إلى أن المداهمات "استهدفت مستغلي الشواطئ بدون رخصة حيث تم حجز عدد كبير من الطاولات والكراسي وكذا المظلات وتوقيف الأشخاص المخالفين".