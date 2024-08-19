11 حزبا ينسقون لتنشيط حملة المترشح عبد المجيد تبون

أشرف مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر لرئاسيات السابع سبتمر 2024 عبد المجيد تبون، إبراهيم مراد، اليوم الاثنين، على اجتماع تنسيقي ضم عددا من الأحزاب السياسية الداعمة لذات المترشح.

ووفق بيان لحملة المترشح عبد المجيد تبون، فإن هذا اللقاء يدخل "في إطار النشاطات المرتبطة بالحملة الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، لاسيما التجمعات المحلية والجهوية وكذا النشاطات الجوارية الهادفة للترويج لمحاور البرنامج الانتخابي للمترشح الحر".

كما خصص اللقاء –حسب المصدر- لتنسيق جهود التنشيط والتعبئة لفائدة للمترشح الحر عبد المجيد تبون وبرنامج النشاطات المعتزم تنظيمها خلال الحملة الانتخابية.

وضم الاجتماع الأحزاب التالية:

حزب تجمع أمل الجزائر، حركة الشباب الجزائري، حزب التجديد الجزائري، حزب الوسيط السياسي، حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، حركة الوفاق الوطني، حزب جبهة الحكم الراشد، حزب الكرامة، حزب طلائع الحريات، جبهة النضال الوطني، الحزب الجزائري الأخضر للتنمية، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، حركة الإصلاح الوطني، حزب الجزائر الجديدة، حزب الحرية والعدالة.