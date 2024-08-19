النقل البحري .. تعديلات كبيرة في برنامج الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تعديلات كبيرة في برنامج رحلاتها خلال شهر أوت الحالي.

ووفق بيان ذات المؤسسة، اليوم الإثنين، فإن التعديلات جاءت على النحو التالي:

تأجيل رحلة اليكانتي-وهران المبرمجة سلفا يوم 19 أوت إلى يوم 24 أوت على الساعة السابعة مساء على متن سفينة طاسيلي 2.

تغيير وجهة رحلة وهران-اليكانتي المبرمجة سلفا يوم 20 أوت إلى رحلة الغزوات-الميريا يوم 24 أوت على الساعة العاشرة مساء على متن سفينة لترانسميديتيرانيا، ورحلة وهران-الميريا يوم 25 أوت على الساعة الحادية عشر مساء على متن سفينة لترانسميديتيرانيا.

تأجيل رحلة وهران-مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 20 أوت إلى يوم 21 أوت على الساعة الثانية عشر زوالا على متن سفينة طاسيلي 2.

تأجيل رحلة مرسيليا-وهران المبرمجة سلفا يوم 20 أوت إلى يوم 22 أوت على الساعة الخامسة مساء على متن سفينة طاسيلي 2.

تغيير وجهة رحلة مرسيليا-بجاية المبرمجة سلفا يوم 20 أوت إلى رحلة مرسيليا-الجزائر يوم 21 أوت على الساعة السابعة مساء على متن سفينة الجزائر 2.

تغيير وجهة رحلة بجاية-مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 21 أوت إلى رحلة الجزائر-مرسيليا يوم 22 أوت على الساعة السادسة مساء على متن سفينة الجزائر 2.

تغيير وجهة رحلة اليكانتي-الجزائر المبرمجة سلفا يوم 21 أوت إلى رحلة اليكانتي-وهران يوم 24 أوت على الساعة السابعة مساء على متن سفينة طاسيلي 2.

تغيير وجهة رحلة الجزائر-اليكانتي المبرمجة سلفا يوم 22 أوت إلى رحلة الجزائر-مرسيليا يوم 22 أوت على الساعة السادسة مساء على متن سفينة الجزائر 2.

تغيير وجهة رحلة اليكانتي-الجزائر المبرمجة سلفا يوم 23 أوت إلى رحلة اليكانتي-وهران يوم 24 أوت على الساعة السابعة مساء على متن سفينة طاسيلي 2.

تقديم تاريخ رحلة مرسيليا-وهران المبرمجة سلفا يوم 23 أوت إلى يوم 22 أوت على الساعة الثانية عشر زوالا على متن سفينة طاسيلي 2.