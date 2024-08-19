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النقل البحري .. تعديلات كبيرة في برنامج الرحلات

19 أوت 2024 ()

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تعديلات كبيرة في برنامج رحلاتها خلال شهر أوت الحالي.

ووفق بيان ذات المؤسسة، اليوم الإثنين، فإن التعديلات جاءت على النحو التالي:

تأجيل رحلة اليكانتي-وهران المبرمجة سلفا يوم 19 أوت إلى يوم 24 أوت على الساعة السابعة مساء على متن سفينة طاسيلي 2.

تغيير وجهة رحلة وهران-اليكانتي المبرمجة سلفا يوم 20 أوت إلى رحلة الغزوات-الميريا يوم 24 أوت على الساعة العاشرة مساء على متن سفينة لترانسميديتيرانيا، ورحلة وهران-الميريا يوم 25 أوت على الساعة الحادية عشر مساء على متن سفينة لترانسميديتيرانيا.

تأجيل رحلة وهران-مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 20 أوت إلى يوم 21 أوت على الساعة الثانية عشر زوالا على متن سفينة طاسيلي 2.

تأجيل رحلة مرسيليا-وهران المبرمجة سلفا يوم 20 أوت إلى يوم 22 أوت على الساعة الخامسة مساء على متن سفينة طاسيلي 2.

تغيير وجهة رحلة مرسيليا-بجاية المبرمجة سلفا يوم 20 أوت إلى رحلة مرسيليا-الجزائر يوم 21 أوت على الساعة السابعة مساء على متن سفينة الجزائر 2.

تغيير وجهة رحلة بجاية-مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 21 أوت إلى رحلة الجزائر-مرسيليا يوم 22 أوت على الساعة السادسة مساء على متن سفينة الجزائر 2.

تغيير وجهة رحلة اليكانتي-الجزائر المبرمجة سلفا يوم 21 أوت إلى رحلة اليكانتي-وهران يوم 24 أوت على الساعة السابعة مساء على متن سفينة طاسيلي 2.

تغيير وجهة رحلة الجزائر-اليكانتي المبرمجة سلفا يوم 22 أوت إلى رحلة الجزائر-مرسيليا يوم 22 أوت على الساعة السادسة مساء على متن سفينة الجزائر 2.

تغيير وجهة رحلة اليكانتي-الجزائر المبرمجة سلفا يوم 23 أوت إلى رحلة اليكانتي-وهران يوم 24 أوت على الساعة السابعة مساء على متن سفينة طاسيلي 2.

تقديم تاريخ رحلة مرسيليا-وهران المبرمجة سلفا يوم 23 أوت إلى يوم 22 أوت على الساعة الثانية عشر زوالا على متن سفينة طاسيلي 2.

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