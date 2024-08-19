بن قرينة يدعو للالتفاف حول المترشح عبد المجيد تبون

أكد عبد القادر بن قرينة في كلمته خلال تجمع شعبي في الهواء الطلق في ساحة برج المقراني أن أول أولويات المترشح الحر عبد المجيد تبون ضمان سيادة الجزائر في المحافل الدولية من خلال القضاء على كل أسباب التبعية للخارج سواء منها التبعية الاقتصادية والغذائية والصناعية، من خلال تشجيع وتدعيم الاستثمارات في إنتاج الحبوب والبقول وتشجيع المستثمرين الجزائريين في الصناعات الالكترونية والتحويلات والشراكة مع الدول الشقيقة مثل مصنع الحليب مع القطريين، إضافة إلى المشاريع المهيكلة، وأكد بن قرينة أن الرئيس حريص على الاستماع لانشغالي المواطنين واتخاذ القرارات لإصلاح الأخطاء وتدارك النقائص والتغييرات الوزارية تجسد ذلك، كما ذكر رئيس حركة البناء بالمحاضرات التي تحاك ضد الجزائر من طرف أعدائها الذين يسعون البقاء تبعيتها لهم، وشكر الجيش الوطني وكل أجهزة الأمن الساهرة على إحباط المؤامرات واعتبر تجسد المواطنين حول الرئيس بمختلف الشرائح جزء من التصدي، فرجال الأعمال النزهاء والمستثمرين الذين استطاعوا تحقيق الاكتفاء الذاتي، مستشهدا ببرج بوعريريج، القطب الصناعي في الالكترونيك، ودعا الوزراء المعنيين إلى تشجيع القطاع الخاص الوطني، وتوفير الشروط المثلى للاستثمار لاستقطاب المستثمرين الأجانب.

ودعا بن قرينة المواطنين إلى الالتفاف حول المرشح الحر عبد المجيد تبون ثم استمع إلى بعض الشغالات الشباب وتعهد بنقلها إلى المرشح الحر، كما كان يفعل من قبل وأكد أنها ستجد الحلول في حالة تجديد الثقة في المواطن، المترشح الحر، وشكر ممثلي أحزاب الاختلاف لتجندهم وحضورهم وتفانيهم لإنجاح الموعد الانتخابي.