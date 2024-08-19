إدارة ملعب عنابة توضح

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، صورة تظهر اصفرارا على مستوى أرضية ميدان ملعب 19 ماي 1956 بعنابة، ما جعل العديد يتساءل عن حالتها خاصة بعد فضيحة ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة، أمس، والتي تسببت في إنهاء مهام مدير ديوان مركب محمد بوضياف.

ونشرت لجنة أنصار اتحاد عنابة منشورا حول القضية على صفحتها في "الفايسبوك"، جاء فيه: "بعد تداول بعض الصور التي تظهر أرضية ملعب 19 ماي في حالة كارثية تنقل رئيس لجنة الأنصار وبعض من أعضائه إلى عين المكان للاستفسار عن حالة أرضية الملعب وفي حديث جانبي دار مع إدارة المركب تلقوا تطمينات بأن الملعب سيكون جاهزا لاحتضان المباريات خلال أربعة أسابيع".

وأضاف ذات المصدر: "بخصوص الصور المتداولة أكدت ‏إدارة الملعب أنها نتيجة المرحلة الثانية من علاج الأرضية والتي يتم فيها صب الرمل الخاص بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تمثلت في زرع البذور".