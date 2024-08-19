أوشيش يدعو إلى القضاء على أشكال التخلف

حل اليوم ببلدية الأخضرية، 45 كلم غرب مقر ولاية البويرة، المترشح لرئاسيات السابع سبتمبر عن حزب القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، من أجل عرض برنامجه السياسي وأفكاره لاستمالة أصوات الشعب لصالحه.

وقال أوشيش أن من أول أهدافه التي يسعى لتحقيقها هي القضاء على المحاباة التي أنهكت الشباب الباحث عن العمل لتأمين مستقبله، وكذلك للحد من الفجوة التي أحدثتها النظم السابقة وجعلت من الجزائر متأخرة تنمويا واقتصاديا وحتى فكريا، إضافة إلى تشجيع الشباب على اتخاذ القرارات والترحيب به لشغل مناصب حساسة والعمل على قيادة الدولة الجزائرية لحمايتها من أي خطر من خارج الحدود.

وأكد أوشيش على تمسكه بالشباب لإحداث التغيير لأنه حسبه مثقف وواعي وأن له من الإمكانيات التي تؤهله لشغل عدة مناصب.

هذا ونشط أوشيش عدة لقاءات جوارية بعدة أحياء بمدينة الأخضرية أين تبادل الحديث مع بعض سكان المنطقة حول أهم محاور برنامجه الرئاسي الذي يحمل شعار رؤية واعدة ومستقبلية.