10 وفيات في حوادث المرور والغرق

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة تدخلاتها الميدانية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 3991 تدخلا بمعدل تدخل كل 21 ثانية. وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح، 170 تدخلا، أسفر عن تسجيل 04 وفيات و249 جريحا. أما بالنسبة لحوادث الغرق، فقد سجلت مصالح الحماية، 1257 تدخلا تم من خلالها إنقاذ 932 شخصا فيما تم تسجيل 06 وفيات.

وقد تم تسجيل حالتي غرق بأحد شواطئ ولاية الطارف، حالة غرق بولاية عنابة و أخرى بولاية جيجل، وحالة واحدة مؤكدة بولاية بجاية، فيما تتواصل عملية البحث عن مفقود آخر بذات الولاية، بالإضافة إلى رصد حالة غرق واحدة بالمجمعات المائية.