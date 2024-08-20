أسعار النفط تواصل الانخفاض

انخفضت أسعار النفط نحو 1% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تفاؤل بتراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حسبما أفادت به منصة "الطاقة".

يأتي ذلك مع قبول الكيان الصهيوني اقتراحًا لمعالجة الخلافات التي تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 06:01 صباحًا بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.98%، لتصل إلى 76.92 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.83%، لتصل إلى 73.75 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام المقارنة التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.