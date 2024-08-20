رئاسيات: برنامج اليوم السادس من الحملة الانتخابية

يواصل المترشحون الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر وممثليهم، اليوم الثلاثاء، حملتهم الانتخابية، لإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية. وفيما ا يلي أجندة اليوم السادس من الحملة الانتخابية:

- تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف بولاية تيارت (صباحا) وآخر بولاية معسكرمساء.

. - نشاط جواري لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش ببلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة (11:00)، وتجمع شعبي بمدينة الخروب بذات الولاية 17:00

- تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بقصر الثقافة "مالك شبل" بولاية سكيكدة 10:00

- تجمع شعبي لجبهة المستقبل بولاية سكيكدة (10:00) وآخر بولاية الطارف17:00.

- تجمع شعبي لحركة البناء الوطني ببلدية رايس حميدو بالجزائر العاصمة (09:30) وآخر ببلدية قورصو بولاية بومرداس 12:00.

- تجمع شعبي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية سكيكدة، (صباحاً) وآخر بقاعة الاجتماعات بالمقر القديم لبلدية شلغوم العيد بولاية ميلة 16:00.

- تجمع شعبي لحزب "تجمع أمل الجزائر" بدار الثقافة "مولود معمري" بولاية تيزي وزو 10:00

- نشاط جواري لحزب "صوت الشعب" بدار الشباب ببلدية مراد بولاية تيبازة 18:00

- تجمع شعبي لحزب "جبهة الجزائر الجديدة" بالقاعة المتعددة الرياضات ببلدية المحمل بولاية خنشلة 17:00.