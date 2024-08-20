حزب الله يشن هجوما واسعا على مواقع صهيونية

شنّ حزب الله اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء، هجومًا صاروخيًا واسعًا استهدف عدة مستوطنات ومواقع عسكرية صهيونية في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل.

وأطلق حزب الله، عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه مناطق واسعة في الجليل الأعلى والجليل الغربي وسهل الحولة ومنطقة الجولان المحتل، حسب ما كشفه بيان صادر عن حزب الله.

ودوّت صافرات الإنذار عدة مرات في المستوطنات الصهيونية بالشمال، حيث اندلع عدد من الحرائق جراء صواريخ المقاومة. وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "رصد إطلاق 55 صاروخًا، صباح اليوم، من جنوب لبنان"، زاعمًا أن منظومات الدفاع الجوية اعترضت بعضها.

هذا وأعلنت المقاومة الإسلاميّة في لبنان، صباح اليوم، استهداف "مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ‏ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن".

وأوضحت المقاومة في بيان أنّ المقر استُهدف "بصليات مكثفة من الصواريخ، وذلك ردًا على ‏اعتداءات العدو الذي طال منطقة البقاع، ودعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".