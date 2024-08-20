معارض لبيع الأدوات المدرسية بداية من اليوم

سيكون متاحا أمام أولياء التلاميذ المتمدرسين، بداية من اليوم الثلاثاء، زيارة مختلف المعارض الجهوية عبر كافة ربوع الوطن، والمخصصة لبيع الأدوات المدرسية، استعدادا للدخول المدرسي المقبل، حسب ما أفاد به منشور لوزارة التجارة على صفحتها الرسمية في فايسبوك.

ومن جهته، أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، صبيحة اليوم، من ولاية المدية، على انطلاق نشاط هذه المعارض الجهوية، التي تحمل في طبعتها لهذه السنة، شعار "التحضير للنجاح يبدأ من معارضنا".

وقد اختارت الوصاية، تنظيم هذه المعارض، بهدف مرافقة الدخول المدرسي، وكذا الحدّ من ظاهرة الغلاء الفاحش والمضاربة بالأسعار، بحيث يتم تسويق على مستوى هذه المعارض، كل مستلزمات التمدرس من كراريس ومآزر وحقائب وكل ما يحتاجه التلميذ داخل القسم، تحت شعار "التحضير للنجاح يبدأ من معارضنا".

ويتم تنظيم هذه المعارض على مستوى العديد من نقاط التسلية والترفيه، والساحات العمومية، لتسهيل تنقل الأولياء من أجل اقتناء مستلزمات التمدرس لفائدة أبنائهم، في ظل تشديد من الوصاية على ضرورة ترشيد اقتناء واستغلال هذه المستلزمات ومواصلة تجسيد الإجراءات المتعلقة بتخفيف ثقل المحفظة المدرسية، والحد من الأضرار التي قد تؤثر على صحة التلاميذ.

وكانت الوزارة الوصية، قد باشرت قبل أشهر من الآن في التحضير للدخول المدرسي المقبل، من خلال جملة من التدابير المتعلقة بتوفير المستلزمات المدرسية، سواء المستوردة بعد منح رخص استيرادها للمتعاملين الاقتصاديين، أو محلية الصنع، في وقت يتم تقديم عدة تسهيلات للمستثمرين بهدف ترقية الصناعة المحلية في هذا المجال وتقليص فاتورة الاستيراد.