لبنان تشكر الجزائر

جددت السلطات اللبنانية تشكراتها للجزائر، عبر مكالمة هاتفية تلقاها وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم، من نظيره اللبناني.

وأفاد بيان الوزارة "تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، السيد عبد الله بوحبيب. "

وأضاف "وبهذه المناسبة، جدّد الوزير اللبناني في مُستهل كلامه شكر وامتنان سلطات بلاده لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نظير تضامنه ودعمه ووقوفه بجانب لبنان في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها من خلال قراره تزويد هذا البلد الشقيق بشحنة من مادة الفيول بغرض تشغيل محطات توليد الكهرباء، مُشيرا إلى أنّ هذه المبادرة القيّمة قد لقيت استحسانا كبيرا وصدى واسعا لدى كافة أطياف الشعب اللبناني ".

وختم البيان "كما أعرب الوزير عبد الله بوحبيب عن خالص الشكر والتقدير لجهود ومساعي الجزائر بمجلس الأمن الأممي دفاعا عن مواقف لبنان ومصالحها الحيوية وسيادتها الترابية في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المُتكررة على أراضيها."

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،قد قرر إرسال شحنة من الفيول لإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء بلبنان بعد توقفها يوم الجمعة الماضي.