قتيلان و27 جريحا في انحراف حافلتين بمعسكر ووهران

أسفر حادثا مرور وقعا، اليوم الأحد، عن وفاة شخصين وإصابة 27 أخرين جراء انقلاب حافلتين لنقل المسافرين.

وأفاد بيان الحماية المدنية، أن "وحداتها تدخلت على الساعة 08سا50د من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم 04 منطقة سيدي داوود، بلدية و دائرة عقاز، حيث خلف الحادث وفاة شخصين اثنين كحصيلة أولية و إصابة 13 آخرين بجروح مختلفة".

كما تدخلت الحماية المدنية بوهران على الساعة 09سا49د من أجل حادث انحراف حافلة في منحدر جبلي على مستوى طريق منعرجات طونيو، بلدية بوسفر بدائرة عين الترك، حيث خلف الحادث إصابة 14 شخصا من الجنسين لهم جروح مختلفة، عملية الإجلاء والإسعاف جارية حسب الحماية المدنية.