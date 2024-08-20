حساني شريف يتعهد باستغلال الثروات لتحقيق التنمية

تعهد مترشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد العالي حساني شريف، اليوم الثلاثاء بولاية تيارت، باستغلال الثروات لتكريس التنمية وتحقيق الأمن الغذائي.

وخلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة والفنون "الشهيد علي معاشي"، في سادس يوم من الحملة الانتخابية، أوضح حساني شريف أن مشروعه السياسي يهدف إلى "تبني نظرة استشرافية لتكريس التنمية وتحقيق الأمن الغذائي وضمان الاستغلال الأمثل لثروات كل منطقة".

وبعد أن ذكر بمقدرات ولاية تيارت في المجالين الفلاحي والصناعي، لفت إلى ضرورة "إعداد دراسات معمقة للنهوض بالتنمية المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمار في المورد البشري المسؤول عن التسيير من خلال الاهتمام بالأسرة والتعليم والتكوين والتأطير ".

وأبرز في ذات السياق، أن برنامجه يهدف إلى "محاربة الفساد والبيروقراطية والعمل على تطوير الرقمنة وتوفير الوسائل الكفيلة بالتشجيع على الاستثمار وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

ومن جهة أخرى، جدد المتحدث التذكير بنيته في "مراجعة القوانين الأساسية للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني لتحقيق الاستقرار وإرساء السكينة الاجتماعية ودعم تماسك المجتمع وحمايته من الآفات"، مضيفا أن مشروعه السياسي "يهتم بتطوير الرياضة ورياضة النخبة"، مهنئا بالمناسبة مواطني الولاية نظير ما حققه أبناؤها في أولمبياد باريس.

وبالمناسبة، دعا المترشح سكان ولاية تيارت إلى "المشاركة بقوة في هذه الانتخابات التي تجري في ظرف استثنائي ومفصلي يعيش فيه العالم تقلبات وتطورات متسارعة بسبب مشاريع السيطرة على العالم التي يقودها الغرب والتحالف الصهيوني"، مشددا على أن التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم "سيقطع الطريق أمام المتربصين بالجزائر والطامعين فيها".

وقبيل التجمع، توقف المترشح بساحة الشهداء أين وضع إكليلا من الزهور وقرأ فاتحة الكتاب على روح شهداء الولاية، كما تواصل مع المواطنين بساحة الشهيد علي معاشي وشوارع وسط المدينة، أين استمع إلى انشغالاتهم ودعاهم إلى منحه أصواتهم يوم 7 سبتمبر.