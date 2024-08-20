إرهاب الطرقات.. حصيلة مروعة خلال أسبوع

توفي 46 شخصا وأصيب 2048 آخرون بجروح في 1622 حادث مرور تم تسجيله في الفترة الممتدة من 11 إلى 17 أوت عبر مختلف ولايات الوطن، حسب ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية مستغانم بوفاة 5 أشخاص وجرح 68 آخرين على إثر 61 حادث مرور. كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 1579 حريقا منها منزلية، صناعية، وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 250 حريقا، ولاية البليدة (92)، وولاية عنابة (83) وخلال نفس الفترة، قام أعوان الحماية المدنية ب5376 تدخلا من أجل إنقاذ 386 شخصا في حالة خطر وتغطية 4716 عملية إسعاف، وفقا للمصدر ذاته.