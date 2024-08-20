آخر الأخبار
إشتراك دخول
مال و أعمال

توحيد أسعار الكراريس

20 أوت 2024 ()

38serv

+ -

 أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، تعليمات لتسريع عملية جمركة اللوازم المدرسية المستوردة على مستوى ميناء العاصمة، مبرزا أنّ أسعار الكراريس سيتم توحيدها وطنيا، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين وتسهيل اقتناء هذا النوع من المواد على الأسر الجزائرية، خاصة المتدنية الدخل منها.

وكشف المسؤول الأول على قطاع التجارة، في كلمته خلال زيارته اليوم لولاية المدية، عن تنسيق بين قطاعي التجارة والمالية من أجل ضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك، مشيراً إلى أنّ قطاع التجارة قام باستيراد ما قيمته 75 مليون دولار من اللوازم المدرسية. 

ولتحقيق الأهداف المسطّرة قال زيتوني "سيعمل قطاع التجارة على الرقمنة الشاملة للموانئ الوطنية لضبط كل المواد المستوردة من لحظة انطلاقها من الموانئ الخارجية إلى غاية وصولها إلى الموانئ الجزائرية، مع متابعة كل عمليات توزيع المنتجات والسلع من لحظة خروجها من المصانع وصولا إلى محلات التجزئة ضبطا لهامش الربح".

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    قسنطينة: تحويل ملكية فندق سيرتا

    10882 قراءة
  • 3

    المقاومة في تل أبيب

    10795 قراءة
  • 4

    مشروع آخر لإنتاج مسحوق الحليب بهذه الولاية

    9464 قراءة
  • 5

    رياض الفتح يستغيث

    8541 قراءة