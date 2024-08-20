توحيد أسعار الكراريس

أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، تعليمات لتسريع عملية جمركة اللوازم المدرسية المستوردة على مستوى ميناء العاصمة، مبرزا أنّ أسعار الكراريس سيتم توحيدها وطنيا، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين وتسهيل اقتناء هذا النوع من المواد على الأسر الجزائرية، خاصة المتدنية الدخل منها.

وكشف المسؤول الأول على قطاع التجارة، في كلمته خلال زيارته اليوم لولاية المدية، عن تنسيق بين قطاعي التجارة والمالية من أجل ضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك، مشيراً إلى أنّ قطاع التجارة قام باستيراد ما قيمته 75 مليون دولار من اللوازم المدرسية.

ولتحقيق الأهداف المسطّرة قال زيتوني "سيعمل قطاع التجارة على الرقمنة الشاملة للموانئ الوطنية لضبط كل المواد المستوردة من لحظة انطلاقها من الموانئ الخارجية إلى غاية وصولها إلى الموانئ الجزائرية، مع متابعة كل عمليات توزيع المنتجات والسلع من لحظة خروجها من المصانع وصولا إلى محلات التجزئة ضبطا لهامش الربح".