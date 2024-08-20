أمن البليدة يضع حدا لشبكة دولية لتهريب المهلوسات

أوصلت تحريات عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن البليدة، إلى اكتشاف شبكة منظمة عابرة للحدود، تهتم بالترويج والاتجار في المؤثرات العقلية، أحد أفرادها يحمل جنسية أجنبية، تم القبض على أربعة منهم، بينما تمكن اثنان من التخفي والفرار.

العملية النوعية، كشفت بشأنها مصادرنا، أن المحققين تمكنوا من مراقبة تحركات مشبوهة لعنصرين من المنظمة، أوصلوهم إلى حقيقة أن فيه شبكة مختصة في استيراد وتسليم وتخزين ونقل وتوزيع المهلوسات، بطريقة مموهة وغير قانونية، وهو ما فرض تكثيف مراقبة تحركات عناصر الشبكة، والذين قادوهم إلى أن فيه شركاء آخرين، من بينهم رعية يحمل جنسية أجنبية، ليتم القبض عليهم متلبسين و بحوزتهم حمولة هامة من تلك الممنوعات، قدرت بنحو 17 ألف كبسولة، كان أصحابها المتهمين بالترويج والاتجار غير المسموح في الممنوعات، بصدد توزيعها وإبرام صفقة بيع هامة، لم تنجح وفشل أصحابها في تنفيذها . وتم إحالة المتهمين في العقد الثالث والسادس، والمسبوقين قضائيا على محكمة بوفاريك، لاتخاذ الإجراء القانوني ضدهم، مع إصدار أوامر بالقبض ضد عنصرين فارين.