Le Liban remercie l'Algérie

Les autorités libanaises ont renouvelé leurs remerciements à l'Algérie à travers un appel téléphonique reçu par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, aujourd'hui, de la part de son homologue libanais.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu, mardi, un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de la République libanaise, pays frère, Abdallah Bou Habib, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre libanais a réitéré "les remerciements et la reconnaissance des autorités de son pays au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour sa solidarité et son soutien au Liban dans la conjoncture difficile qu'il traverse", à travers sa décision de l'approvisionner en fioul pour faire fonctionner les centrales électriques, soulignant que "cette précieuse initiative a été très appréciée et a eu un grand écho auprès de toutes les composantes du peuple libanais", selon le communiqué.

Le ministre Abdallah Bou Habib a également exprimé "ses sincères remerciements et sa reconnaissance pour les efforts de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies dans la défense des positions, des intérêts vitaux et de la souveraineté territoriale du Liban face aux agressions israéliennes répétées sur son territoire", a conclu le communiqué

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait décidé d'envoyer une cargaison de fioul pour relancer les centrales électriques au Liban après leur arrêt vendredi dernier.