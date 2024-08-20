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رياضة

اتحاد خنشلة يواصل تدعيم صفوفه

20 أوت 2024 ()

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يواصل نادي اتحاد خنشلة تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما أعلن اليوم الثلاثاء التعاقد مع المدافع إبراهيم حشود.

وجاء في الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك": تقـديم اللاعـب الجديد في بيت الإتحاد .. المدافع المحوري حشود إبراهيم قادما من الإتحاد الليبي، مرحبا باللاعـب في بيت السيسكاوة".

وبرز المدافع الشاب في صفوف وفاق سطيف قبل أن يخوض الموسم الماضي تجربة قصيرة مع نادي الاتحاد الليبي.

ووفق الصفحة الرسمية للنادي فإن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، حيث سيتم الإعلان عن صفقتين خاصتين بمهاجمين في اليومين القادمين.

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