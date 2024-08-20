جديد قضية بيتكوفيتش مع محرز

كشف مصدر عليم أن الناخب الوطني الجزائري لكرة القدم، فلاديمير بيتكوفيتش، متواجد حاليا في مدينة جدة السعودية لملاقاة قائد "الخضر" رياض محرز قصد حسم مستقبله في المنتخب بعد جدل كبير أثاره غيابه عن موعدي شهر مارس الماضي خلال دورة الـ"فيفا" الدولية بالجزائر وشهر جوان في مواجهتي غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وحسب ذات المصدر فإن بيتكوفيتش يرغب في استعادة رياض محرز وفتح صفحة جديدة مع اللاعب السابق لمانشيستر سيتي في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر منتخب "المحاربين" في تصفيات كأس أمم إفريقيا وباقي مشوارهم في سباق التأهل إلى مونديال 2026. وقد أدرج بيتكوفيتش اسم رياض محرز في القائمة الموسعة تحسبا لمعسكر 2 سبتمبر القادم الذي سيتخلله مواجهة منتخب غينيا الاستوائية يوم 5 سبتمبر قبل التنقل لملاقاة ليبيريا يوم 10من نفس الشهر لحساب الجولة الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ومعلوم أن العلاقة بين المدرب بيتكوفيتش والقائد رياض محرز كان يطبعها "الفتور" خاصة بعد غياب رياض عن تربص شهر جوان الماضي وتضييعه مواجهتي غينيا وأوغندا وما انجر عنه من تناقض في التصريحات بين الرجلين، لكن خطوة بيتكوفيتش بالتنقل إلى جدة لملاقاة محرز توحي برغبة مدرب "الخضر" في طي صفحة الماضي والاستعانة بخبرة "القائد" في الوقت الذي أبدى فيه لاعب أهلي جدة نيته في مواصلة مشواره مع المنتخب الوطني.

وسيستغل الناخب فلاديمير بيتكوفيتش تواجده في جدة هذه الأيام لملاقاة أيضا اللاعب السابق لنادي روما حسام عوار، المنتقل حديثا إلى اتحاد جدة قصد معرفة مدى تأقلمه مع ناديه الجديد وكذا جاهزيته لموعدي سبتمبر المقبل أمام غينيا الاستوائية وليبيريا في تصفيات "كان 2025".