آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

مصرع شخصين في حادثي مرور منفصلين بالبيض

20 أوت 2024 ()

38serv

+ -

لقي شخصان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور منفصلين وقعا زوال هذا اليوم بولاية البيض.

الحادث الأول وقع بالطريق الوطني رقم 119الرابط بين توسمولين والمشرية بولاية النعامة إثر انحراف سيارة وانقلابها ما أدى إلى هلاك سائقها وإصابة مرافقه بجروح تم إسعافه ونقله إلى مستشفى بوقطب.

أما الحادث الثاني فقد وقع إثر اصطدام سيارتين بالطريق الوطني رقم 6ب قرب بوقطب في اتجاه البيض أدى إلى هلاك شخص عمره 43 سنة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح حولتهم مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى بوقطب لتلقي الإسعافات، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادثين لتحديد الأسباب والمسؤوليات.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    قسنطينة: تحويل ملكية فندق سيرتا

    10884 قراءة
  • 3

    المقاومة في تل أبيب

    10795 قراءة
  • 4

    مشروع آخر لإنتاج مسحوق الحليب بهذه الولاية

    9465 قراءة
  • 5

    رياض الفتح يستغيث

    8541 قراءة