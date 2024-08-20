مصرع شخصين في حادثي مرور منفصلين بالبيض

لقي شخصان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور منفصلين وقعا زوال هذا اليوم بولاية البيض.

الحادث الأول وقع بالطريق الوطني رقم 119الرابط بين توسمولين والمشرية بولاية النعامة إثر انحراف سيارة وانقلابها ما أدى إلى هلاك سائقها وإصابة مرافقه بجروح تم إسعافه ونقله إلى مستشفى بوقطب.

أما الحادث الثاني فقد وقع إثر اصطدام سيارتين بالطريق الوطني رقم 6ب قرب بوقطب في اتجاه البيض أدى إلى هلاك شخص عمره 43 سنة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح حولتهم مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى بوقطب لتلقي الإسعافات، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادثين لتحديد الأسباب والمسؤوليات.