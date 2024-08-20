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مال و أعمال

التحضير لإطلاق مشروع هام لإنتاج السكر

20 أوت 2024 ()
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عقد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل مع المدير العام لشركة "تافاديسTAFADIS "، أحمد دراي، بحضور إطارات من الوكالة وكذا من الشركة.

ووفق بيان الوكالة "تم خلال هذا اللّقاء عرض مشروع مهيكل واستراتيجي في غاية الأهمية والمتمثل في إنجاز مصنع لإنتاج السكر المنتج من الشمندر".

وحسب ذات المصدر فإن "هذا المشروع الذي يتم التحضير لإطلاقه بولاية ورقلة والذي ستتجاوز تكلفة إنجازه 80 مليار دينار جزائري من المتوقع أن يخلق ما يفوق 600 منصب عمل مباشر والآلاف من مناصب العمل الموسمية وغير المباشرة".

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