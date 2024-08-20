توقيف مخربي اللافتات المخصصة لصور المترشحين

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، شخصين قاما بتخريب اللافتات المخصصة لصور المرشحين للانتخابات الرئاسية، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان عن ذات المصالح.

وأوضح البيان، أن "الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الله، تلقت معلومات مفادها تخريب اللافتات المخصصة لصور المرشحين للانتخابات الرئاسية، تم على إثرها تشكيل دورية تنقلت إلى عين المكان، ليتم توقيف، وفي ظرف وجيز، شخصين مشتبه فيهما".

ورفعت ضد المعنيين--كما أشار إليه المصدر-- جنحة ''إتلاف أموال عمومية"، وجنحة "القيام بالاعتداء عمدا على الملصقات المتضمنة معلومات وبيانات وصور المترشحين المنشورة في الأماكن المخصصة لها".

وتم فتح تحقيق في القضية من قبل ذات الكتيبة، على أن يتم "تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيق''، وفقا لذات المصدر.