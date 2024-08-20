أول لقاء بين محرز وبيتكوفيتش

أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ما نشرته "الخبر"، في وقت سابق اليوم، حول أول لقاء يجمع بين الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ولاعب أهلي جدة السعودي رياض محرز.

وجاء في بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مساء اليوم: "في إطار مراقبة اللاعبين الذين ينشطون في الخارج، التقى المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية، باللاعبين رياض محرز وحسام عوار، ما سمح له بالتعرف على حالتهم مع أنديتهم ومناقشة المواعيد المقبلة للمنتخب الوطني".

ومن المنتظر أن يفتح هذا اللقاء الباب أمام اللاعب السابق لمانشستر سيتي من أجل العودة إلى المنتخب الوطني، والذي غاب عن صفوفه منذ كأس أمم إفريقيا التي أجريت في كوت ديفوار بداية السنة الحالية.

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة غينيا الاستوائية يوم 5 سبتمبر المقبل في وهران ثم التنقل لملاقاة ليبيريا يوم 10 من نفس الشهر لحساب الجولة الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.