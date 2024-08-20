بن قرينة يعدد انجازات تبون

كشف رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، عن تحقيق تبون عدة مشاريع حيوية في ولاية بومرداس وولايات الوطن منها العمل على إنجاز محطات تحلية ماء البحر ومشاريع قيد الإنجاز منها مستشفيات ومشاريع مستقبلية لفائدة المواطنين.

وأكد بن قرينة في تدخله اليوم ببومرداس أن الجزائر تحت قيادة عبد المجيد تبون، اعتمدت برنامجًا وطنيا لتحلية مياه البحر، يشمل إنجاز 05 محطات كبرى بطاقة 300,000 متر مكعب يوميًا ليرتفع العدد إلى 19 محطة في سنة 2025 وإلى 26 محطة في 2030 وهذا لمواجهة أزمة الماء بسبب نقص مياه الأمطار. والهدف هو الوصول إلى نسبة 62% في سنة 2030 بالاعتماد على مياه التحلية.

بن قرينة تحدث عن تشجيع الدولة للشركات على إنتاج محطات تحلية مياه البحر وأضاف بأن هناك مشروع حيوي بقورصو في ولاية بومرداس وهو وحدة تخزين الحبوب يساهم في توفير الأمن الغذائي يوفر 500 منصب عمل.

وأضاف بأن هناك مشاريع مبرمجة تحت إشراف تبون وهي مشروع مستشفى 240 سرير في عاصمة الولاية بومرداس ومشروع مستشفى 120 سرير بخميس الخشنة ومستشفى 60 سرير ببغلية ومشروع انجاز ملعب ببرج منايل ومسابح وقاعات للرياضة يسع 10 آلاف متفرج وأضاف بأنه تم استرجاع 34 هكتار من العقار الصناعي لمشروع وهمي.