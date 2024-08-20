الجزائر تفوز بعضوية اللجنة الكشفية العالمية

فازت الكشافة الإسلامية الجزائرية بعضوية اللجنة الكشفية العالمية، وذلك عقب الانتخابات التي أقيمت بمناسبة فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة، من 17 إلى 23 أوت الجاري، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان للكشافة الإسلامية الجزائرية.

وأوضح المصدر نفسه أن نور الهدى محمودي فازت بعضوية اللجنة الكشفية العالمية خلال المؤتمر الكشفي العالمي الذي يشارك فيه وفد الكشافة الإسلامية الجزائرية برئاسة القائد العام، عبد الرحمان حمزاوي.

وقد عرفت الانتخابات مشاركة 26 مرشحا لنيل عضوية اللجنة العالمية المتكونة من 12 عضوا، والتي "فازت فيها مرشحة الجزائر باستحقاق بين المترشحين من كل دول العالم، كما فازت مصر كذلك بالعضوية عن المنطقة العربية، فيما أخفق مرشحا كل من المغرب والإمارات"، وفقا لذات البيان.