ناقلة غاز جزائرية تنقذ مهاجرين قبالة جزيرة سردينيا

قامت ناقلة الغاز المسال الجزائرية "تسالة" (171.000 م3)، اليوم الثلاثاء، بإسعاف مهاجرين كانوا على متن قارب غرق بالقرب من جزيرة سردينيا، بعد تلقيها نداء عاجلا من حرس السواحل الإيطالية.

وتلقت ناقلة الغاز نداء عاجلا من قبل حرس السواحل الايطالية، في حدود الساعة الثانية زوالا، عند اقترابها من جزيرة سردينيا الإيطالية، من أجل إنقاذ مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قارب غرق في أعالي البحر.

وقد استجابت ناقلة الغاز الجزائرية "بسرعة كبيرة" لنداء الايطاليين، حيث قامت بإسعاف جميع المهاجرين والبالغ عددهم 30 شخصا من مختلف الجنسيات. ولا يوجد أي جزائري من بين الركاب الذين تكفل بهم طاقم "تسالة" بشكل جيد وقدم لهم الطعام ولوازم التدفئة.

واستلم حرس السواحل الإيطالية جميع المهاجرين (في حدود الساعة الثالثة والنصف زوالا)، وأعرب عن خالص شكره لطاقم ناقلة الغاز الجزائرية على إنقاذ هؤلاء الركاب. وواصلت السفينة بعد ذلك مهمتها الاعتيادية.