أوشيش يتعهد بتوفير كل الظروف لتشجيع الشباب على الاستثمار و الابتكار

تعهد مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل يوسف أوشيش، اليوم الثلاثاء من ولاية قسنطينة، بتوفير كل الظروف لتشجيع الشباب على الابتكار والاستثمار في إطار برنامجه الانتخابي.

وفي تصريح على هامش نشاطات جوارية في كل من المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية الخروب، في إطار الحملة الانتخابية، قال أوشيش أن الشباب الجزائري "له كل المؤهلات للمساهمة في بناء جزائر تتسع للجميع"، داعيا إياهم للاقتداء بالشباب الذين صنعوا ثورة التحرير.

وأكد في هذا الشأن أن الشباب سيكون له "دور ومكانة كبيرة" في الجزائر التي يسعى إلى تجسيدها في حال تم انتخابه، مستعرضا أهم الاجراءات التي تضمنها برنامجه الانتخابي لفائدة الشباب، وملتزما ب"توفير كل الظروف لتشجيع الشباب على الابتكار والاستثمار".

و لتحقيق هذه المساعي، أبرز مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية أهمية المشاركة القوية في هذه الاستحقاقات التي تعد --مثلما قال-- "محطة مفصلية في تاريخ الجزائر".